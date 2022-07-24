الأعرجي: من الضروري جمع أدلة إدانة "داعش"

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، رئيس فريق التحقيق الدولي لجمع أدلة إدانة "داعش" الإرهابي المستشار كرستيان ريتشر".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، "ضرورة العمل بشكل مستمر لإنجاز مهمة جمع أدلة إدانة تنظيم "داعش" الإرهابي، وعدم إفلات المجرمين من العقاب"، مشيرا إلى أن "العراق قد طلب تعاون المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته في محاسبة داعش الإرهابي عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وبين الأعرجي، أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2379) لسنة 2017، قد حدد مهام الفريق الدولي، ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفريق التحقيق، لتعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة التي ارتكبها "داعش" الإرهابي، وإنصاف الضحايا وعوائلهم بعدم إفلات هؤلاء الإرهابيين من العقاب".

من جانبه قدم رئيس فريق التحقيق الدولي شكره للأعرجي، لدعمه المستمر لعمل الفريق، مشيرا إلى أن "الفريق يعمل بتنسيق كامل مع الحكومة العراقية، من خلال وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي والوزارات الأخرى، لإنجاز المهمة".

وبين أن "الفريق أعد خطة عمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية، لإنجاز المهام المكلف بها، وأنه مستمر بجهوده وحرصه على عدم الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية".