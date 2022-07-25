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شاهد.. كاميرا العالم ترصد أجواء الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

إنطلقت اليوم الإثنين في تونس عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس "قيس سعيد".

العالم - مراسلون

افادت مراسل العالم في تونس خلال النشرة الإخبارية، ـن عملية الاقتراع على مشروع الدستور التونسي الجديد انطلقت الساعة السادسة صباحا وستمتد الى الساعة 10 مساء في أكثر من أحد عشر ألف مركز اقتراع.

واضافت: أن أكثر من تسعة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألف ناخب يفترض ان يشاركوا في هذا الاستفتاء وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تعلن النتائج النهائية في السابع والعشرين من الشهر المقبل.

واوضحت مراسلتنا أن هناك مقاطعة واسعة من المعارضة التونسية عن المشاركة في هذا الاستفتاء، من ضمنها حزب الأمل، ائتلاف الكرامة، وحزب حركو تونس الارادة، وعدد آخر من الاحزاب والمكونات السياسية التونسية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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