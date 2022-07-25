عداء جزائري يحتفل رافعا علم فلسطين في أمريكا

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وقطع سجاتي، المتوج بذهبية السباق في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي استضافتها بلاده الشهر الماضي، مسافة السباق بزمن 1:44.14 دقيقة خلف البطل الأولمبي الكيني إيمانويل كورير صاحب الذهبية بزمن 1:43.71 دقيقة، وأمام الكندي ماركو أروب صاحب البرونزية (1:44.28 د).

وبعد فوزه حمل سجاتي علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري، وطاف بهما مضمار ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين الأمريكية، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من بعض الجماهير العربية والجزائرية التي كانت تتابع السباق.

وتعتبر الميدالية الفضية لسجاتي في سباق 800 متر، هي الميدالية الثالثة للعرب في مونديال ألعاب القوى بعد ذهبيتي القطري معتز برشم في منافسات الوثب العالي والمغربي سفيان البقالي في سباق 3 آلاف متر موانع.

جدير بالذكر أن هذه الميدالية هي الحادية عشرة للجزائر في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم لألعاب القوى، بينها 6 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات.