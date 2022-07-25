موجة كورونا جديدة يشهدها لبنان

العالم - لبنان

وقال أبيض في حديث إذاعي اليوم الاثنين: ننصح المواطنين بتلقّي اللقاح لا سيما الجرعة الرابعة ونشدّد على موضوع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية الشخصية، وأعلن أنّه حتى الآن لا توجّه لإعادة إقفال البلاد في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان.

كما أشار إلى أنّ هناك 4 حالات من جدري القردة من أصل 20 مشتبهاً بها، ونتصرّف مع الموضوع لجهة تتبّع الحالات وإجراء الفحوص كما تمّ إنشاء وحدة عزل في مستشفى رفيق الحريري ولكن لا وجود لحالة تحتاج للمستشفى.

وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 2412 إصابة جديدة بـكورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1157682.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 3 حالات وفاة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10509.