فلسطين..14 حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

العالم-فلسطين

وأوضحت الوزارة في التقرير الأسبوعي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: (الضفة الغربية 6، وقطاع غزة 8).



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: (الضفة الغربية: 2754، وقطاع غزة: 5933، ومدينة القدس: 1370).



وفيما يتعلق بحالات التعافي الجديدة، فقد توزعت حسب التالي: (الضفة الغربية: 972، وقطاع غزة: 264، ومدينة القدس: 1630).



ولفتت إلى وجود 29 حالة مصابه بكورونا تعالج في المستشفيات، و9 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين بلغ عدد الفحوصات الإجمالية 21476.