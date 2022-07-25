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فلسطين..14 حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

فلسطين..14 حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الاثنين تسجيل 14 حالة وفاة و10.057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع.

العالم-فلسطين

وأوضحت الوزارة في التقرير الأسبوعي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: (الضفة الغربية 6، وقطاع غزة 8).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: (الضفة الغربية: 2754، وقطاع غزة: 5933، ومدينة القدس: 1370).

وفيما يتعلق بحالات التعافي الجديدة، فقد توزعت حسب التالي: (الضفة الغربية: 972، وقطاع غزة: 264، ومدينة القدس: 1630).

ولفتت إلى وجود 29 حالة مصابه بكورونا تعالج في المستشفيات، و9 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين بلغ عدد الفحوصات الإجمالية 21476.

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