شاهد.. نسبة الاقبال على الاستفتاء التونسي بعدسة العالم

العالم - مراسلون

وقالت مراسلتنا خلال النشرة الاخبارية، إن التونسيين يجب ان يصوتوا في هذا الاستفتاء بنعم أو لا بشأن مشروع الدستور التونسي الجديد.

وأضافت، أن عملية الاقبال على مراكز الاقتراع من اجل التصويت على هذا الاستفتاء نسبة لما كانت عليه في الصباح بدأت تتحسن.

واشارت مراسلتنا الى ان بعض التجاوزات الغير خطيرة اخترقت عملية الاستفتاء ما تسببت بتأخير فتح بعض مراكز الاقتراع.

وقالت مراسلة قناة العالم، إن الرئيس التونسي قيس سعيد ادلى بصوته مؤكدا بان تونس مقبلة على مرحلة جديدة.

واضافت، أن هناك توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في التصويت خارج البلاد في اليوم الثالث من عملية الاستفتاء.

وتابعت مراسلتنا، أن هناك بعض المضايقات على وسائل الاعلام التي تغطي هذه العملية، مشيرة الى ان عملية الاستفتاء تجري بسلاسة حتى هذه اللحظة من يوم الاثنين.

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