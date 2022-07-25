الصحة الايرانية: قرابة 10 آلاف إصابة و 33 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 9975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 337 ألفا و 928 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1397 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 972 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 74 ألفا و 166 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 33 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 717 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 753 ألفا و 349 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 118 ألفا و 296 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 29 مليونا و 890 ألفا و 267 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 152 مليونا و 761 ألفا و 912 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 46 ألفا و 149 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 57 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 86 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و199 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 106 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).