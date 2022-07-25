وزير الخارجية السوري: الهم الأساسي لسوريا تعزيز التضامن العربي

العالم - سوريا

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في دمشق اليوم إن الجزائر وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال سنوات الأزمة وأدانت الإرهاب والعقوبات الغربية التي فرضت على سوريا.

وأضاف المقداد إن الهم الأساسي لسوريا تعزيز التضامن العربي وتوحيد كلمتنا في مواجهة التحديات المشتركة.

بدوره أكد لعمامرة أن الجزائر وسوريا الشقيقة تتقاسمان الأمجاد والبطولات.

وقال لعمامرة ” اتفقنا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والسوري”.

وأضاف لعمامرة إن غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك.

يتبع…