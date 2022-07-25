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الليلة.. حوار خاص مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت قناة الميادين اللبنانية اجراء حوار خاص تحت عنوان "حوار الأربعين" مع الأمين العام لـحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله.

العالم - لبنان

ويجرى اللقاء الليلة الساعة 21:00 بتوقيت القدس الشريف وبيروت ومكة المكرمة .

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