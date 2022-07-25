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العميد تنكسيري : زوارق الحرس الثوري الجديدة لايكشفها الرادار

العميد تنكسيري : زوارق الحرس الثوري الجديدة لايكشفها الرادار
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أشار قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري إلى ان القوارب الجديدة والسريعة للحرس الثوري اصبحت متخفية من الرادار، وقال : لقد جعلنا هياكل قواربنا متخفية من الرادار ونسعى لاستخدام هياكل مصنعة محليًا.

العالم - ايران

يتبع...

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