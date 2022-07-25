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الاحتلال يسلم اخطارات بالهدم ووقف البناء لـ 9 مواطنين في بيت لحم

الاحتلال يسلم اخطارات بالهدم ووقف البناء لـ 9 مواطنين في بيت لحم
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين إخطارات بالهدم ووقف البناء في بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

العالم ـ الاحتلال

وقال نائب رئيس بلدية نحالين إبراهيم أبو غياضة، في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "قرنة الدعمس" جنوب بلدة نحالين، وسلمت كلا من محمد يوسف عوض، وابراهيم يوسف عوض، وأحمد جميل عوض، وفايز بدر ذيب نجاجرة إخطارات بهدم غرف زراعية.

وأضاف النائب، أن القوات سلمت كل من من سالم محمود سالم نجاجرة ومازن يوسف عوض وصبحي محمد احمد سلامة إخطارات بوقف العمل في غرف زراعية، وإخطار هدم أرضية بناء للمواطن محمد جمال زيدان، وإخطار بوقف بناء قائم للمواطن أحمد محمود اسحق نجاجرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت امس المنطقة ذاتها وحاولت الاستيلاء على "جرافة"، واحتجزت المواطن أحمد محمود سواد لعدة ساعات.

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