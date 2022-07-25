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دولة القانون يعلن دعم ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية

دولة القانون يعلن دعم ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق، محمد الصيهود، اليوم الاثنين، عن دعم قوى سنية لترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، فيما بين أن اختياره جاء عن "قناعة تامة".

العالم - العراق

وقال الصهيود في حديث للسومرية، إنه "بعد مخاض عسير وخلال فترة طويلة استمرت اكثر من 7 اشهر من الحوارات المعمقة وبعد تقديم المصلحة العامة على الشخصية والحزبية تم اختيار مرشح رئاسة الوزراء".

وأضافت، أنه "كانت هناك أكثر من شخصية مرشحة لهذا المنصب، وبعد تشكيل لجنة الإطار لاختيار مرشحي رئاسة الوزراء تم تقليص العدد وصولاً إلى الاتفاق بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة"، مبيناً أن "ترشيحه جاء عن قناعة تامة".

وتابع، "ننتظر عقد جلسة البرلمان لتكليف السوداني بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية المنتخب"، مردفاً: "هناك أنباء عن اتفاق داخل البيت الكردي على مرشح لرئاسة الجمهورية".

وأشار الصهيود إلى أن "كتل وقوى سنية اعلنت دعمها لمرشح الإطار لرئاسة الحكومة، وهذا يعني انه لديه مقبولية على المستوى المحلي".

وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

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