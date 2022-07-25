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حركة النهضة التونسية تدين "السلوك المنافي للقانون" للرئيس قيس سعيد

حركة النهضة التونسية تدين
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أدانت "حركة النهضة" التونسية "خرق" الرئيس التونسي قيس سعيّد للصمت الانتخابي، ووصفته بـ "السلوك المنافي للقانون"، وشككت في نزاهة الاستفتاء على الدستور في البلاد.

العالم _ افريقيا

وقالت الحركة في بيان إن سعيّد "تعمّد توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه"، وذلك في كلمة بثتها التلفزة التونسية، بعد إدلاء الرئيس بصوته.

وأضافت الحركة في البيان الذي وقعه رئيسها راشد الغنوشي إن في ذلك "خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت".

وأبدت الحركة استغرابها من "صمت مسؤولي هيئة الانتخابات" على ما وصفتها بـ "الجريمة الانتخابية الموثقة"، وقالت إن ذلك "يضاعف الشك في مصداقيتها".

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