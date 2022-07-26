ما الامر الخطير الذي كانت تلعبه الوكالة اليهودية في روسيا؟

خاص بالعالم

وقال محمد علي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذه الوكالة تلعب دوراً حاسماً باحلال المستجلبين اليهود من اصقاع الارض وتمكينهم من العيش في الكيان وقيادة هذا الكيان، مشيراً الى ان هذه الوكالة كانت مكلفة ايضاً بدور دمج هؤلاء المستجلبين من اعراق مختلفة ليصبحوا ما يسمى بشعب ولهم وطن.

واوضح محمد علي، ان الوكالة اليهودية هي المنظمة الصهيونية العالمية بعد ان سُمح لها ان تضم آخرين كانوا في مرحلة من المراحل ليسوا صهاينة بل هم يهود، تفاعلوا مع المشروع الصهيوني ودعموه لكنهم غير مستعدين للهجرة، ولهذا الوكالة كانت تضم صهاينة وغير صهاينة والجامعة لهم.

واضاف، ان الحركة الصهيونية خططت وسعت جادة ليس فقط لتهجير اليهود من روسيا الى الكيان، وتهجير ادمغة وكفاءات اضعفت واستنزفت روسيا بهم وارسلتهم الى الكيان، بل لتحويل ما تبقى منهم في روسيا الى طابور خامس تستخدمه الحركة الصهيونية لتقديم خدمات لاعداء روسيا، واعتبره بالامر الخطير.

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