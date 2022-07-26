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شاهد.. جيش الاحتلال يفجر منزلي أسيرين فلسطينيين في سلفيت

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلي أسيرين فلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة المحتلة.

العالم - الاحتلال

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت منزل الأسير يحيى مرعي ، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير مرعي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع تجاه الشباب.

كما هدمت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، منزل المواطن سميح عاصي في البلدة وهو والد الأسير يوسف.

وخلال ذلك عرقلت قوات الاحتلال وصول الصحفيين إلى المكان وأغلقت الطرق المؤدية إلى البلدة، ومنعتهم من الحركة بعد الوصول إليها بطرق بديلة.

وكان الأسيران مرعي وعاصي نفذا في 30 إبريل الفائت عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، قتل خلالها مستوطن.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشابين أواخر شهر مايو الماضي.

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