ماذا قال الرئيس التونسي بعد اغلاق صناديق الاقتراع؟

العالم - تونس

وبعد اغلاق صناديق الاقتراع، انضمّ الرئيس التونسي قيس سعيّد الى أنصارِه الذي تجمهروا في شارع الحبيب بورقيبه، وقال إنّ الشعب سيحقق آماله، ويسترجع سيادته الكاملة وأمواله وثرواته.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات إنّ نسبةَ المشاركة بلغت سبعة وعشرين بالمئة، وتوقعت اعلان النتائج النهائية اليوم.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفاً، وأظهرت نتائج استطلاعِ الرأي أنّ مشروع الدستور نال نحو ثلاثة وتسعين بالمئة من أصوات المقترعين. في المقابل شككت جبهة الخلاص الوطني بالنسب المعنلة، وقالت إنّ خمسة وسبعين بالمئة من المقترعين رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع الدستور.