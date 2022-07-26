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شاهد..محتجون يقتحمون قاعدة للأمم المتحدة شرقي الكونغو

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

اقتحم محتجّون، قاعدة للأمم المتحدة في مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو، مطالبين برحيل قوات حفظ السلام من المنطقة.

العالم - افريقيا

وأغلق مئات الأشخاص طرقاً ورددوا شعارات مناهضة للأمم المتحدة قبل اقتحام مقر بعثة حفظ السلام في غوما وأيضاً قاعدة لوجستية في ضواحي المدينة.

وحطّم المتظاهرون نوافذ ونهبوا أجهزة كمبيوتر وأثاثاً وغيرها من المقر، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، فيما أطلق شرطيون تابعون للأمم المتحدة الغاز المسيل للدموع في محاولة لصدهم.

وبحسب "فرانس برس"، فإن طالباً كان في القاعدة اللوجستية أصيب برصاصة في ساقه.

وتتعرض بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المعروفة بـ"مونوسكو" لانتقادات محلية منتظمة بسبب عدم قدرتها على وقف القتال في شرق البلاد الذي مزقته الصراعات.

وتنتشر أكثر من 120 جماعة مسلحة في هذه المنطقة المضطربة، حيث أدى الصراع إلى نزوح الملايين ومذابح بحق المدنيين.

وقبيل احتجاج يوم أمس، أصدر فرع الشباب في "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي" الحاكم في غوما بياناً يطالب البعثة الأممية "بالانسحاب من الأراضي الكونغولية دون شروط لأنها أثبتت عدم قدرتها على توفير الحماية لنا".

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بعثة "مونوسكو" كاسيم ديانيه، لوكالة "فرانس برس"، إن الأمم المتحدة لا تعارض الاحتجاجات لكن العنف غير مقبول، وأضاف "هؤلاء لصوص. نحن ندينهم بأشد العبارات".

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