اليكم أسباب تجعل الإنسان يستيقظ متعباً دائماً رغم النوم لساعات

العالم - منوعات

وذكرت مجلة بريفنشن الأمريكية أن تدفق الدم في الدماغ يكون أبطأ لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد الاستيقاظ مقارنة بما كان عليه قبل النوم الأمر الذي يجعل بعض الناس يشعرون بالخمول بعد استيقاظهم.

ونقلت المجلة عن خبراء قالوا في دراسة حديثة: إن الوقت الذي يقضيه الإنسان أمام الشاشة قبل نومه يؤثر بشكل خطير على النوم والصحة وإن استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون قبل النوم مباشرة يمكن أن يمنع إفراز الميلاتونين لذلك من الأفضل الابتعاد عنها قبل النوم بساعة.

كما أثبتت الأبحاث أن الحفاظ على نظافة غرفة النوم يساعد على النوم بشكل أفضل وأن إجراء تعديلات صغيرة على الفراش أو الوسادة قد يؤدي إلى إحداث فارق كبير في جودة النوم.

كما دعا الخبراء إلى تجنب شرب الكافيين في وقت متأخر من الليل لأنهما يعتبران من المنبهات ويمنعان الإنسان من الدخول في النوم العميق الذي يساعده على استعادة لياقته وعافيته كما أوصوا بتجنب أي من المادتين لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل موعد النوم.

وأشارت الدراسة إلى أن الأرق وانقطاع التنفس والنوم المتقطع تؤثر على جودة النوم وتجعل الإنسان عرضة للشعور بالتعب بعد الاستيقاظ.

كما وجدت دراسات أن بعض الجينات مرتبطة بشدة باضطرابات النوم وفي هذا السياق قال الدكتور بيتر بولوس من الأكاديمية الأمريكية للنوم: إنه “عادة ما يتم تحديد هذه العوامل مسبقاً وراثياً”.