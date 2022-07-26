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القبائل اليمنية تدين جرائم مرتزقة العدوان بحق الحجاج في أبين

القبائل اليمنية تدين جرائم مرتزقة العدوان بحق الحجاج في أبين
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

استنكرت قبائل اليمن جرائم مرتزقة العدوان المستمرة في الطرق المسبلة وبحق المسافرين، وآخرها جرائم التقطع ونهب الحجاج في محافظة أبين تحت تهديد السلاح.

العالم-اليمن

وأشار مجلس التلاحم الشعبي القبلي، في بيان له اليوم، إلى أن هذه الجريمة النكراء وسابقاتها من أفظع العيوب والمعورات القبلية المشينة المتنافية مع قيم وأسلاف وأعراف القـُــبـُــلْ اليمنية والقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية والشرائع الإسلامية، وعوراً كبيراً في جباه مرتكبيها لن يسقط بتقادم الأزمان.

ودعا البيان مشايخ وعقال وقبائل محافظتي أبين وشبوة للخروج عن صمتهم وتحمل مسئوليتهم القبلية والوطنية والإنسانية والدينية إزاء هذه الجرائم والعيوب والمعورات والوقوف بحزم تجاه ما يحدث في ساحتهم القبلية وإعلان موقفهم من هذه الأعمال الإجرامية التي تعكس مدى السقوط والإفلاس الأخلاقي لمرتكبيها.

وحذر البيان من مغبة سكوت قبائل اليمن الحرة، على استمرار الجرائم بحق حجاج بيت الله وسابقاتها… مستنكراً في الوقت ذاته الصمت الأممي المخزِ تجاه هذه الجرائم..مهيباً بها التحرك الجاد والمسؤول في الضغط على مرتزقة العدوان لوقف هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة.

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