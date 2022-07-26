"قسد" تخطف أكثر من 15 شاباً لتجنيدهم قسراً في الرقة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـسانا أن مجموعات مسلحة من “قسد” داهمت عدداً من المنازل في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي وخطفت أكثر من 15 شاباً بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ولفتت المصادر إلى أن “قسد” داهمت قرية المويلح التابعة لناحية الجرنية غرب مدينة الرقة وقرية الشركة إلى الشمال منها بحثاً عن شباب ومطلوبين لإلحاقهم في معسكراتها التدريبية لإجبارهم على حمل السلاح وتنفيذ أجنداتها المرتبطة بمخططات الاحتلال الأمريكي التقسيمية في المنطقة.

وبحسب المصادر فإن حملات الدهم والحصار للقرى والبلدات وتفتيش المنازل إضافة لعمليات الخطف تهدف إلى الضغط على الأهالي الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفات مسلحي “قسد” وأن هذه السلوكيات العدائية تهدف بالمحصلة إلى تهجير أهالي تلك القرى وتحويلها إلى نقاط تتحصن فيها مجموعات مسلحة تابعة لها.