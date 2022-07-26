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السلطة الفلسطينية: توقيف مشتبه بهم في محاولة اغتيال "الشاعر"

السلطة الفلسطينية: توقيف مشتبه بهم في محاولة اغتيال
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، أن "أجهزة الأمن في محافظة نابلس تمكنت من توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، والمواطن محمود حجاب وعائلته".

العالم- فلسطين

وأوضح دويكات، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن "التحقيقات جارية مع المشتبه بهم، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تحقيقًا للعدالة في إطار القانون".

وتعرض نائب رئيس الوزراء الأسبق، والأكاديمي الفلسطيني ناصر الدين الشاعر، الجمعة، لمحاولة اغتيالٍ واختطاف، انتهت بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بعدد من الرصاصات في ساقيه.

في حين أعلنت مصادر طبية، الأربعاء الماضي، إصابة الفلسطينيين عمار وسديل محمود حجاب من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بالرصاص، بعد استهداف منزلهم.

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السلطة الفلسطينية: توقيف مشتبه بهم في محاولة اغتيال "الشاعر"

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