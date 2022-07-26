الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ترانزيت السولار الإيراني إلى أفغانستان لمدة شهر واحد

ترانزيت السولار الإيراني إلى أفغانستان لمدة شهر واحد
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أشار المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان "محمد مهدي جوانمرد قصاب" إلى الطلبات المتكررة من المسؤولين الأفغان، سيتم السماح لترانزيت السولار عبر إيران إلى أفغانستان لمدة شهر واحد وذلك لتقليل كلفة الوقود.

العالم- ايران

وتابع هذا المسؤول قائلا: إن ترانزيت السولار عبر ايران سيبدأ من يوم السبت المقبل 30 تموز الحالي إلى يوم 29 آب المقبل تلبية للطلبات المتكررة من المسؤولين في حكومة طالبان المؤقتة مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط السابقة.
وأوضح "جوانمرد قصاب" أن ترانزيت السولار من أي بلد عبر الأراضي الإيرانية الى أفغانستان سيكون ساري المفعول خلال المدة المذكورة.
وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية الإيرانية في شؤون أفغانستان قائلا: بعد انتهاء الشهر سيتم التخطيط اللازم لتوفير وقود أفغانستان من إنتاج إيران في حالة توفر الظروف المواتية وبلوغ الإنتاج الداخلي إلى المستوى المطلوب.
واستطرد قائلا: نسعى لزيادة إنتاج شركاتنا الداخلية في مجال الوقود حيث يتم التخطيط لتحقيق هذا الهدف إذا ما تم توفير كل احتياجات أفغانستان من الوقود من إيران.

تصنيف :

روابط ذات صلة

إنتاج الصلب الايراني يسجل 13.6 مليون طن في النصف الاول 2022

السيول تغمر 8 مدن و 35 قرية جنوب شرق ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'مجتهد' يكشف هوية الامير السعودي الذي نسق دخول الصحفي الإسرائيلي لمكة

رئيس قيرغيزستان يستقبل رؤساء استخبارات 4 دول

رفع عدد المستشارين التجاريين الإيرانيين في الخارج إلى 25 شخصا

الطائرات الإيرانية المسيّرة مظلّة أمنية للدول الصديقة

ترانزيت السولار الإيراني إلى أفغانستان لمدة شهر واحد

اثر تجدد تفجيرات اليوم شرق حلب.. سوريا تتطلع لحل سياسي يحترم سيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها