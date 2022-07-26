ترانزيت السولار الإيراني إلى أفغانستان لمدة شهر واحد

العالم- ايران



وتابع هذا المسؤول قائلا: إن ترانزيت السولار عبر ايران سيبدأ من يوم السبت المقبل 30 تموز الحالي إلى يوم 29 آب المقبل تلبية للطلبات المتكررة من المسؤولين في حكومة طالبان المؤقتة مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط السابقة.

وأوضح "جوانمرد قصاب" أن ترانزيت السولار من أي بلد عبر الأراضي الإيرانية الى أفغانستان سيكون ساري المفعول خلال المدة المذكورة.

وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية الإيرانية في شؤون أفغانستان قائلا: بعد انتهاء الشهر سيتم التخطيط اللازم لتوفير وقود أفغانستان من إنتاج إيران في حالة توفر الظروف المواتية وبلوغ الإنتاج الداخلي إلى المستوى المطلوب.

واستطرد قائلا: نسعى لزيادة إنتاج شركاتنا الداخلية في مجال الوقود حيث يتم التخطيط لتحقيق هذا الهدف إذا ما تم توفير كل احتياجات أفغانستان من الوقود من إيران.