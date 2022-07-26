اطلقوا معتقلي البحرين..سجونكم مملوءة بالانفس البريئة

العالم - نبض السوشيال

ارتفعت هذه الهاشتاغات في وقت تزايدت معه شكاوى المعتقلين في ظل تصاعد الانتهاكات من قبل سلطات آل خليفة، حيث يصر النظام البحريني على مواصلة انتهاكاته بحق معتقلي الرأي.

ومؤخرا أفادت الحقوقية إبتسام الصائغ بانقطاع أكثر من 200 سجين من المبنى 10 عن أسرهم لأكثر من أسبوع، لافتة إلى ازدياد الشكاوى ولا سيما مع لجوء إدارة سجن جو إلى استخدام القمع والقوة في التعامل مع المعتقلين السياسيين.

كما ذكرت الصائغ احتجاجات المعتقلين على منهج القمع الطائفي، حيث يحتجزون غالبًا على خلفية إقامة الشعائر الدينية وممارستها الروتينية، فيما يطالب الأهالي بتمكينهم من التواصل مع أبنائهم للاطمئنان عليهم، لا سيما مع تقليص أوقات الزيارة ومنعها أحيانًا من دون أسباب، إضافة إلى التضييق الممنهج الذي يعتمده مرتزقة السجون في أثناءها بحق الأهالي والمعتقلين.

هذا ويتواصل الحراك الشعبي التضامني مع هؤلاء الأسرى، حيث أقيمت في هذا السياق وقفات غاضبة في السنابس والمالكية وكرزكان ودمستان، شدد المعتصمون خلالها على حق المعتقلين السياسيين بالحرية من دون قيد أو شرط.

من جهته، أعدّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين ملفّا خاصّا بمناسبة «يوم الأسير البحرانيّ»، استصرخ فيه عددًا من الناشطين والحقوقيّين والباحثين العرب، وأسرى محرّرين من سجون الاحتلال الصهيونيّ، عبّروا فيه من خلال كلماتهم التي ينشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيّين في البحرين، ودعوا إلى الإفراج عنهم.

1- شقيق الأسير يحيى سكاف «الأستاذ جمال سكاف» قال: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلى شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلى التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب على يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلى جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلى تحريرهم، وإعادتهم إلى أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة.

2- النائب اللبناني السابق «الأستاذ ناصر قنديل» وجّه كلمة إلى سجناء الرأي في البحرين قال فيها: «إلى الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم».

3- الأسير المحرّر من معتقل الخيام «الأستاذ عباس قبلان» قال: كلّما اشتدّ بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلّا أن نتقدّم بأسمى التمنيّات بالحريّة القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

وفي سياق متصل، أعرب وزير بريطاني في حكومة المحافظين وللمرة الأولى عن دعمه لمطلب الإفراج عن كافة السجناء السياسيين في البحرين وفي طليعتهم الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام منذ أكثر من عام عبدالجليل السنكيس.

فقد أثار النائب مارتن داي قضية المعتقلين السياسيين في البحرين وخاصة الدكتور السنكيس خلال مداخلة في جلسة لمجلس العموم البريطاني قال فيها" lحتفى الناشط الحقوقي، الدكتور السنكيس هذا الشهر ، بمرور عام على إضرابه عن الأطعمة الصلبة للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادرة في البحرين. في عام 2012 ، أعربت هذه الحكومة عن "استيائها العميق" من إدانة الدكتور السنكيس الملوثة بالتعذيب والمدانة دوليًا. لذلك هل يمكن أن يكون لدينا بيان من الحكومة [البريطانية] يدعو البحرين إلى إعادة بحث الدكتور السنكيس والإفراج عنه هو وغيره من قادة المعارضة السياسية فورًا من [السجن] ودون قيد أو شرط".

نتابع الان اهم التغريدات ضمن الوسومات المذكورة سالفا (#يوم_الاسير_البحراني #اطلقوا_سجناء_البحرين #الحرية_حقكم #أنقذوا_سجناء_البحرين) ونبدأ اولا مع حساب (حسينيون) الذي نشر صورة معتقل الراي (حسن عباس الموالي) المحكوم بالسجن المؤبد واسقاط الجنسية البحرينية عنه، وغرد الحساب المذكور قائلا:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ معتقل الرأي حسن عباس الموالي المحكوم بالسجن المؤبد + إسقاط الجنسية ظلماً وجوراً #يوم_الأسير_البحراني #اطلقوا_سجناء_البحرين #أنقذوا_سجناء_البحرين

غرد حساب (سيدة النساء (حساب جديد)) ناشرا صورة الاسيرة فضيلة عبد الرسول قائلا:

أنتم الشموع الصامدة في وجه العاصفة القاهرة فك الله قيد كل الأسرى والمعتقلين يا رب

#يوم_الأسير_البحراني

#اطلقوا_سجناء_البحرين

غرد حساب المواطن البحريني (علي مهنا) مخاطبا عمه المتوفى وجد ولده المعتقل قائلا:

لا تسألني يا عمي لِمَ لم يحضر حسين ولدي فاتحتك وهو أكبر أحفادك ولكن أسأل مَن عذبوه وسجنوه وظلموه.. لِمَ لم يفرجوا عنه ولو إفراجا مؤقتا ليوم واحد ليحضر الفاتحة!؟ رحمك الله يا عمي والد السجين #حسين_مهنا #الحرية_حقكم #أطلقوا_سجناء_البحرين #أنقذوا_سجناء_البحرين

وفي تغريدة ثانية له قال حساب المواطن البحريني (علي مهنا):

اتصل ولدي ظهر الأمس ونحن مجتمعون في بيت جده، فقال لي (أريد أن أعزي الجميع)، فصار كل واحد منا يتكلم لثواني معه ويعطي التلفون للآخر.. مشهد زادنا ألما على ألمنا، مشهد مازال يؤلم حتى الآن الله المستعان

والد السجين #حسين_مهنا

#الحرية_حقكم

#أطلقوا_سجناء_البحرين

#أنقذوا_سجناء_البحرين

أما حساب المواطنة (بحرانية.. ‏لُؤْلُؤةُ الحُرِّيَّة) فقد غردت قائلة:

لن يهدأ هذا الغضب حتى نرى كل الأحبه بيننا .. سجونكم مليئة بالأنفس البريئة .. #اطلقوا_سجناء_البحرين #يوم_الأسير_البحراني

غرد حساب (Thouka'a Sabah Jaaffr) بثلاثة من الوسومات المنتخبة في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع نشر بوستر تحت عنوان (سجناء البحرين)..

#اطلقوا_سجناء_البحرين

#يوم_الأسير_البحراني

#اطلقوا_معتقلي_البحرين

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب (حِرَاكْ السَنابِسْ الثَوْرِي) الذي نشر فيديو لذوي معتقلين أهالي السنابس ووقفة تضامنية لهم تطالب باطلاق سراح ابنائهم، وغرد قائللا:

فيديو : للوقفة التضامنية لاهالي بلدة #السنابس نصرةً لرموز القادة ولكافة الاسرى في سجون

#البحرين وإحياءً لقضيتهم حتى نيلهم حقهم الثابت في الحرية.

#أطلقوا_سجناء_البحرين

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