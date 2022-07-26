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شاهد.. رئيسي: الدول الغربية هي التي أوجدت الأزمة في المحادثات

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

التحلي بالمنطق والعقلانية هو السبيل الوحيد للدول الغربية وخاصة أميركا لإنجاح محادثات إلغاء الحظر في فيينا، هكذا ترى طهران أفق الخروج من أزمة تسببت بها واشنطن للجميع.

العالم - ايران

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبعد يومين على اتصال مطول مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد التذكير بأن طهران لم تكن الطرف الذي ترك طاولة المحادثات في فيينا وأوجد الأزمات بل إن الدول الغربية هي التي تسببت بعرقلة المحادثات من خلال الضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: "أخبرت الرئيس ماكرون بأن الدول الغربية هي التي أوجدت الأزمة وتركت طاولة المحادثات واقترحت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار قرار ضد إيران وهي التي ضغطت على الوكالة من أجل القيام بهذا الأمر".

رئيسي أكد كذلك أن طهران تعمل بشتى الوسائل لتحييد إجراءات الحظر مشددا على عدم قانونية أي من تلك الإجراءات وطالب في الوقت نفسه الدول الغربية بالابتعاد عن أي محاولات لفرض أجندتها وهيمنتها على طهران.

كما اضاف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: "منطقة القوة لا يجدي مع الجمهورية الإسلامية، لا تخاطبوا إيران بهذه الطريقة أبدا لأن إيران لن تخضع لهذا الأسلوب وسوف نواصل استراتيجياتنا حتى النهاية ولن نتراجع عن مواقفنا".

تصريحات رئيسي جاءت تأكيدا لإعلان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن لا كاميرات مفعلة للوكالة الدولية داخل المنشآت الإيرانية ما لم يتم التوصل لاتفاق نووي تتلزم الدول الغربية ببنوده وتلغي بموجبه إجراءات الحظر بما يمكن التثبت منه.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد هو الآخر أن طهران لن تتسرع في محادثات إلغاء الحظر وإحياء الاتفاق النووي رغم الضغوط الغربية، وقال إن أي إنجاز لإحياء الإتفاق مرهون بإرادة الدول الغربية والولايات المتحدة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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