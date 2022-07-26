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إيران تصدر أول شحنة من المسرّعات الكيميائية لإنتاج الأمونيا إلى أوراسيا

إيران تصدر أول شحنة من المسرّعات الكيميائية لإنتاج الأمونيا إلى أوراسيا
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

نجحت شركة معرفية إيرانية في تصدير أول شحنة من المسرّعات الكيميائية المستخدمة في إنتاج مادة الآمونيا إلى دول منطقة أوراسيا.

العالم إيران

وقد أعلنت الدائرة العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تصدير أول شحنة من المسرّعات الكيميائية المستخدمة في إنتاج مادة الآمونيا إلى دول منطقة أوراسيا جاء بدعم ومؤازرة من هذه الدائرة.

وأضافت أن: إنتاج هذه المسرعات كان حكرا على عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات الأوروبية والأميركية في العالم والتي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من مائة عام.

لكن شركة معرفية إيرانية نجحت في إنتاجها وبسبب جودتها العالية نجحت في تصديرها إلى دول منطقة أوراسيا وأبرمت عقود تصدير بقيمة أكثر من 7 ملايين و500 الف يورو مع مصافي البتروكيميائيات التي تنتج الآمونيا والميثانول.

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