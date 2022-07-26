ماذا قال رئيس تيار الحكمة لمرشح الاطار لتشكيل الحكومة العراقية؟

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وقال المكتب الاعلامي لتيار الحكمة في بيان، ان "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد محمد شياع السوداني المرشح لرئاسة الحكومة القادمة، مباركا له تكليف قوى الإطار التنسيقي، ومتمنيا له السداد والتوفيق في المهمة القادمة و ان كنا لا نشارك في حكومته".

وأكد الحكيم "على أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي وتلبية مطالبه العاجلة، مع ضرورة الأخذ بالأولويات ضمن برنامج مركز ومقتضب مع تمكين شخصيات كفوءة ونزيهة بعيدا عن المحاصصة داعيا إلى النزول الميداني والإقتراب من الناس والإهتمام بالمحافظات وتنويع مصادر الدخل وإدامة الزخم الأمني والحفاظ على المكتسبات"، مشددا على "التوازن في العلاقات الداخلية والخارجية"، مبينا أن "مصلحة العراق بانفتاحه على الجميع بما يضمن مصالحه ويحفظ سيادته".