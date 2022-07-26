الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا قال رئيس تيار الحكمة لمرشح الاطار لتشكيل الحكومة العراقية؟

ماذا قال رئيس تيار الحكمة لمرشح الاطار لتشكيل الحكومة العراقية؟
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه النائب محمد شياع السوداني مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء ان العراق يحتاج لحكومة خدمة يقودها اكفاء وتتسم بالتوازن.

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لتيار الحكمة في بيان، ان "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد محمد شياع السوداني المرشح لرئاسة الحكومة القادمة، مباركا له تكليف قوى الإطار التنسيقي، ومتمنيا له السداد والتوفيق في المهمة القادمة و ان كنا لا نشارك في حكومته".

وأكد الحكيم "على أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي وتلبية مطالبه العاجلة، مع ضرورة الأخذ بالأولويات ضمن برنامج مركز ومقتضب مع تمكين شخصيات كفوءة ونزيهة بعيدا عن المحاصصة داعيا إلى النزول الميداني والإقتراب من الناس والإهتمام بالمحافظات وتنويع مصادر الدخل وإدامة الزخم الأمني والحفاظ على المكتسبات"، مشددا على "التوازن في العلاقات الداخلية والخارجية"، مبينا أن "مصلحة العراق بانفتاحه على الجميع بما يضمن مصالحه ويحفظ سيادته".

روابط ذات صلة

عبد المهدي: ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية اختيار موفق جداً

تيار الحكمة: لا يوجد أي فيتو على ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية

دولة القانون يعلن دعم ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الفيضانات تتسبب بمقتل نحو 340 شخصا في باكستان

السودان.. اجتماع تشاوري للجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور

شاهد.. الامارات توسع من انتشارها العسكري في جزيرة سقطرى

حكم يوناني لصالح ايران ونقل النفط الايراني المسروق قريبا

الكيان الاسرائيلي يرد على روسيا حول إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة

النفط اليمنية: استمرار قرصنة سفن الوقود أفقد الهدنة أثرها