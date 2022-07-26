بالفيديو.. الفيضانات تتسبب بمقتل نحو 340 شخصا في باكستان

العالم - باكستان

حالة طوارئ مناخية وعطل رسمية أعلنتها حكومة السند وسلطات كراتشي أكبر مدينة في باكستان والسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع الرياح الموسمية. الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أعلنت أن ثلاثمئة وأربعين شخصا علي الأقل لقوا حتفهم منذ بداية أمطار الرياح الموسمية وحتى الآن اي خلال أقل من شهرين محذرة من خطر الفيضانات خاصة بعد تحول المناطق المنخفضة التي تتعرض منذ أسابيع لأمطار غزيرة الي مناطق منكوبة.

وقال مواطن: "لقد دمرت السيارات بسبب الأمطار.شركات الناس تتدمر لكن الحكومة لا تخجل".

ودمرت الأمطار الموسمية على مدى أكثر من خمسة أسابيع ما يقرب من ستة آلاف وخمسمئة منزل بالكامل أو جزئيًا معطلة رحلات الطيران والقطارات في مدينة كراتشي الضخمة التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة عشر مليون نسمة. وتسببت الأمطار الغزيرة في باكستان بحصول فيضانات أدت الى إلحاق أضرار بالطرق السريعة وبنحو أربعة وأربعين جسراً وتعطيل حركة المرور.

فيما قال مواطن اخر: "لم تتخذ الحكومة أي خطوات حتى بعد أن علمت أنه ستكون هناك حالة طوارئ بسبب الأمطار. لم يحضروا أي معدات أمان ولا آلات ضخ".

وفي حين ذكرت وكالة الأنباء الأوربية أن هطول الأمطار بلغ ضعف غزارة متوسط هطولها فى هذا الوقت من العام ألقى الخبراء باللوم على تغير المناخ فى الزيادة الهائلة ووفق منظمة 'غيرووتش' البيئية تأتي باكستان في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضا للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي. ورغم أن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية التي تهب من حزيران/يونيو حتي ايلول/سبتمبر تعد أساسية لري المحاصيل وتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية الا انها تجلب أيضا معها الكوارث كل عام. يذكر أن أسوأ فيضانات ضربت باكسان عام 2010 حين غطت المياه ما يقرب من خمس مساحة البلاد ما أسفر عن مصرع نحو ألفي شخص وتشريد عشرين مليونا.

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