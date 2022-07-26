سوريا وباكستان تؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

العالم - سوريا

ووصف الوزير زرداري خلال لقائه اليوم القائم بالأعمال بالنيابة لدى السفارة السورية في إسلام آباد السفير مازن عبيد العلاقة بين باكستان وسوريا بأنها “مثمرة” مشيراً إلى أن باكستان لم تتخل عن سوريا خلال الحرب التي تعرضت لها وأن الأمر ذاته بالنسبة لسوريا.

ولفت إلى رغبة الحكومة الباكستانية في تعزيز العلاقة المتينة مع سوريا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جانبه أعرب السفير عبيد عن تقدير سوريا للجهود الباكستانية الرامية إلى دعمها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكداً على ضرورة تعزيز التجارة الثنائية بين سوريا وباكستان.

وأشار عبيد إلى أهمية تشكيل مجلس الأعمال الباكستاني السوري المشترك وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين مبيناً أن العلاقات بين الجانبين بدأت تتخذ منحى أوسع من خلال توقيع الاتفاقية الثقافية واستئناف الرحلات الجوية.

حضر اللقاء السكرتير الثالث بالسفارة السورية في إسلام آباد نيروز محمد ومن الجانب الباكستاني سكرتير وزارة الشؤون الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جاويد أحمد عمراني ومدير مكتب الوزير عرفان سمرو.