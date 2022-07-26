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غدا..تونس تفتح باب الطعون على استفتاء الدستور لمدة 3 أيام

غدا..تونس تفتح باب الطعون على استفتاء الدستور لمدة 3 أيام
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 30 يوليو الجاري ما لم تقدم طعون للمحكمة الإدارية خلال الثلاثة أيام المقبلة.

العالم -تونس

وأوضح أنه في حال تقديم طعون ستنتظر نتيجتها على أن تعلن نتائج الاستفتاء النهائية الرسمية بحد أقصى يوم 28 أغسطس المقبل.

وواصل التليلي -في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس اليوم الثلاثاء- أن عمليات تجميع وفرز الأصوات مازالت مستمرة، لافتًا إلى أن النتائج الأولية للاستفتاء سيعلن عنها مساء اليوم ما بين السابعة والثامنة مساء بتوقيت تونس.

كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد قام بزيارة مركز تجميع النتائج التابع للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة لمتابعة تقدم سير عملية تجميع النتائج والتثبت من محاضر الفرز استعدادًا للإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

كما قام نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي وأعضاء الهيئة محمد التليلي ومحمود الواعر ومحمد الفريخة بزيارة لمركز تجميع النتائج بقصر الرياضة بالمنزه التابع للهيئتين الفرعيتين للانتخابات بتونس 1 وتونس 2 لمتابعة تقدم سير عملية تجميع النتائج والتثبت من محاضر الفرز.

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