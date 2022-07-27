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بن سلمان يعقد عددا من الاتفاقيات مع اليونان

بن سلمان يعقد عددا من الاتفاقيات مع اليونان
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

وقعت السعودية واليونان عددا من الاتفاقيات بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.

العالم-السعودية

وعقد الجانبان اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي إلى اليونان ضمن جولة أوروبية تقوده أيضا إلى فرنسا.

وجرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني.
كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والرياضة ومكافحة الجريمة وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

كما تم ابرام اتفاقيات للتعاون في المجال الصحي، واتفاقية للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري.

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