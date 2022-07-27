ثمانية قتلى في «اقتتال فصائلي» بالسويداء

العالم - سوريا

وبحسب ما نقلت جريدة "الاخبار"، هاجم فصيل «حركة رجال الكرامة»، مدعومةً بمجموعات أخرى، مقراً لمجموعة مسلحة يقودها المدعو راجي فلحوط، في بلدة «عتيل».

وجاء هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من التوتر الأمني نتيجة قيام فلحوط، بخطف خمسة مدنيين يتحدرون من بلدة «شهبا»، اثنان منهم من «آل الطويل»، إضافةً إلى ثلاثة طلاب جامعيين كانوا في طريقهم نحو العاصمة دمشق.



ومع اقتحام «حركة رجال الكرامة»، للمقر الخاص بفلحوط ومجموعته، قُتل أربعة من عناصره.

كما أكد المصدر لـ«الأخبار» أن أربعة مدنيين قضوا نتيجة للاشتباكات في مدينة «شهبا»، وأصيب عدد من المدنيين بشظايا قذائف أطلقتها مجموعة «فلحوط»، على بلدتي «عتيل» و«سليم».



ومع تأييد الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في السويداء لحراك الفصائل المحلية ضدّ «عصابة فلحوط»، وإطلاقها مكبرات الصوت في بلدة «القريا»، لدعم الفصائل، حذَّرت الأخيرة السكان المحليين من سلوك طريق «السويداء ـــ عتيل»، داعيةً سكان قرية «عتيل» للالتزام بمنازلهم حتى انتهاء الاشتباكات.



ورغم تضارب الأنباء حول مصير فلحوط، أكدت مصادر لـ«الأخبار» أنه لم يتعرض للإصابة، ونجح بالتمركز في مزارع قرية «عتيل» مع مجموعته لتتواصل الاشتباكات هناك، مع بقاء مصير المدنيين الذين يختطفهم مجهولاً حتى اللحظة.

يذكر أن محافظة السويداء تشهد بين الحين والآخر حالات توتر أمني، نتيجة «تحرك فصائل محلية والعمل على تصفية حسابات داخلية بينها».



ورغم أن هذه الأحداث لا تستهدف المؤسسات الحكومية، إلا أن القوى الأمنية والشرطية استنفرت في المحافظة تحسباً لأي طارئ.