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شكراً مي .. بحرينيون يتضامنون مع رئيسة هيئة الآثار والثقافة السابقة

شكراً مي .. بحرينيون يتضامنون مع رئيسة هيئة الآثار والثقافة السابقة
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

عبّر مغردون بحرينيون عن تقديرهم وتضامنهم مع رئيسة هيئة الآثار والثقافة السابقة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والتي أقيلت قبل أيام من منصبها الذي ظلّت فيه أكثر من عشرين عاماً؛ بسبب رفضها مصافحة سفير كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في المنامة.

العالم-البحرين

ونشر المتضامنون مع الشيخة مي آل خليفة العديد من التغريدات عبر وسم #شكراً_مي، حيث عبّروا عن تقديرهم لشخصها ولموقفها، ورفضهم للقرار الذي اتخذ بحقها.

وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في 21 من الشهر الجاري قراراً بتعيين خليفة بن أحمد بن عبد الله رئيساً لهيئة الآثار والثقافة، خلفاً للشيخة مي، التي رفضت مصافحة سفير كيان الاحتلال إيتان نائيه، خلال مجلس عزاء بمنزل السفير الأمريكي في يونيو الماضي.

ولقيت الشيخة مي تضامناً واسعاً في الشارع البحريني والعربي وعجّت مواقع التواصل بالمنشورات الداعمة لها ولموقفها من القضية الفلسطينية.

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