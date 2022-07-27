تقرير عبري يزعم.. هجوم سيبراني إيراني جديد على مواقع "إسرائيلية"

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت الصحيفة أن مجموعة الهاكرز المحسوبة على إيران، والتي تطلق على نفسها اسم "الطهارة"، شنت هجومًا إلكترونيًا واخترقت عدة مواقع "إسرائيلية" متنوعة.

وأضافت أن "المجموعة الإيرانية نشرت صورة القائد السابق لفيلق القدس، على بعض المواقع العبرية التي تم اختراقها" حسب قولها.

وأوضحت أن "ذات المجموعة من الهاكرز اخترقت موقع هيئة المطارات الإسرائيلية قبل بضعة أشهر، بالإضافة إلى عدة مواقع إسرائيلية أخرى".

وإدعت الصحيفة أن "مجموعة الهاكرز تتواجد في العراق، ومن المعروف أن أعضاء المجموعة يدعمون إيران".

وكانت ذات المجموعة الإيرانية شنت هجومًا إلكترونيًا، منتصف الشهر الجاري، استهدفت من خلاله موقعي بلدية القدس، وشركة "رافائيل" العسكرية التابعة لوزارة الحرب "الإسرائيلية" والمتخصصة بالصناعات العسكرية، وفق ما ذكرته تقارير عبرية.

ولفتت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، حينها، إلى أن الاختراق أدى إلى تعطل المواقع الإلكترونية لبلدية القدس، وشركة الصناعات العسكرية "رافائيل".

وكشفت الصحيفة عن هجوم ثالث نفذته ذات المجموعة ، حيث استهدفت موقع بلدية تل أبيب، مطلع شهر يوليو/تموز الجاري.

ونشرت مجموعة هاكرز إيرانية أيضًا بيانات شخصية لحوالي 140 ألف صهيوني، بعد اختراقها لمواقع سياحية تابعة للاحتلال قبل عدة أسابيع، وفق ما ذكرته هيئة البث العبرية الرسمية "كان".