الأدميرال ایراني يكشف عن انجازات هائلة في مجال المسيرات للقوة البحرية

العالم - من طهران

استضافت قناة العالم الإخبارية، خلال برنامج "من طهران" قائد القوة البحرية للجيش الايراني الأدمیرال شهرام ایراني، للحديث حول آخر انجازات القوة البحرية للجيش الايراني والتحديات التي تواجهها.

إليكم نص المقابلة:

العالم: خلال الايام الاخيرة سمعنا عن تغييرات هيكلية في القوة البحرية للجيش الايراني وتشكيل قوة عسكرية خاصة بالمحيطات ماهو السبب وماهي مهام هذه القوة الجديدة؟

ايراني: إن القوّة البحریة الإستراتیجیة لجیش الجمهوریة الإسلامیة الايرانية وخلال المراحل التي قطعتها في الماضي کانت ولاتزال تنطلق في مسار تقدّمي وإلی أمام، وقد رکّزت أنشطتها وفقاً للأوامر والتعلیمات والتوجیهات التي کانت تصدر إلیها،.

والسبب في ما ذکرته لکم یعود إلی أنّ مصالحنا ومصادرنا الیوم تترکّز في المحیطات کما أنّ شرایین إقتصادنا توسّعت بدرجة ملحوظة في البحار والمحیطات، لهذا فأنّ خطوط الملاحة التابعة لنا أصبحت بحاجة ماسّة للحمایة والحمایة لخطوطنا الملاحیة تؤدّي إلی توفیر الأمن النسبي في المواقع التي ذکرتها لکم قبل قلیل.

وعلی هذا فأنّ الدول المطلّة علی تلك المحیطات والبحار أصبحت تتمتّع بنعمة الأمن بسبب تواجدنا.

وهذه نقطة بارزة، فقد حصلنا في السنة المیلادیة الحالیة علی عدّة شهادات تقدیر من منظمة الأمم المتّحدة بسبب نوع وحجم الأنشطة التي قمنا بها والأمن الذي قمنا بتوفیره للبحارة.

ولکن النقطة التي أودّ أن أشیر إلیها هي أنّه إلی جانب تواجدنا في المناطق المذکورة علینا أن نتزوّد بمعدّات وأجهزة مختلفة وضروریة من أجل الإستمرار في أنشطتنا في هذه المحیطات، والسبب أنّنا نتابع بشکل حثیث دبلوماسیة دفاعیة ومفهومها هو أنّه بإمکاننا إقامة صلات وعلاقات متبادلة مع مختلف الدول إلی جانب القیام بزیارات متبادلة وبرمجة مناورات مشترکة.

وأنتم علی علم جیّداً بأنّ عالم الیوم بحاجة إلی أمن مستقر وهدوء والتآزر علی هذا الصعید، وهو مطلب لجمیع شعوب العالم وعلی الأخص الشعوب المظلومة التي لا تنفك تتعرّض لأنواع مختلفة من الظلم.

لهذا، فأنّ تغییر هیکلیة القوّة البحریة لیس بالأمر الجدید، والیوم فأنّ التغییر الهیکلي في قوّتنا البحریة ،وتواجدنا في المحیطات الواسعة تطلّب إقامة قیادات مستقلة تتمکن من إدارة الأنشطة والمعدات والقوی البشریة، ولو تطلبت الحاجة والضرورة وبسبب تواجدنا المستمر في البحار والمحیطات من القیام بالأعمال الموکلة إلینا وأغلبها بالطبع أنشطة وأعمال إنسانیة تتمثل في عملیات الإغاثة والنجاة إلی جانب القیام بمناورات مشترکة من خلال أطر الإتّفاقیات ومذکرات التفاهم الموقعة بین الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الراغبة بذلك.

العالم: قبل ايام انضمت طائرات مسيرة موضوعة على سفن حربية وغواسات للقوة البحرية للجيش الإيراني، ماهي ميزات هذه المسيرات ومهامها؟

ايراني: قمنا قبل عدّة أیّام بإزاحة الستار عن حاملة طائرات بدون طیّارین. وکانت هذه فکرة جدیدة تبلورت في القوّة البحریة، هذه القدرة تتشکل وتظهر في أعالي البحار والسبب هو قدرتنا علی زیادة نصف قطر عملیاتنا في إطار الرصد المعلوماتي أو العملیات المباشرة.

وعلی هذا الصعید قمنا بالإستفادة من ثلاثة أنواع من الطائرت المسیّرة، أو التي تسمّی الطائرات من دون طیّارین، والتي تتمیّز بمقدرتها علی الإستطلاع القتالي والتخریبي.

وتتمثّل نقطة القوّة في هذه المسیّرات أنّه بإمکان نظام التحکّم والقیادة فیها الإنتقال من سفینة إلی واحدة أخری، وحتّی من السفینة إلی البر، والعکس صحیح أیضاً، کما أنّ هذه المسیّرات تتمیّز بقدرتها من الإنطلاق من بیئة محدّدة والقیام بمهامها الموکولة إلیها في بیئة أخری.

ما أقصده هنا هو أنّه بحمدالله وتوفیقه نجحنا بفضل هذه التقنیات من التواجد لمسافة تربو علی ألف کیلومتر ولدینا ما نقوله للآخرین ونفتخر به علی هذا الصعید، ولو حدث لا سمح الله وأن ظهر تهدید لنا فنحن نتواجد علی بعد آلاف الکیلومترات من سواحل وطننا العزیز إضافة إلی الألف کیلومتر الذي ذکرته لکم.

وستکون هذه القدرة بمثابة الذراع الطویلة للنظام علی الصعید الدفاعي ان شاء الله تعالی، وبالطبع یمکن الإستفادة من القدرات التي ذکرتها لکم آنفاً في المهام الموکولة إلینا کالدعم، والإسناد وتوفیر الأمن والإستقرار.

العالم: قبل فترة انتقد وحذر الكيان الصهيوني من تواجد القوة البحرية الايراني في البحر الأحمر، ما هي أهداف القوة البحرية من هذا التواجد وماهي الرسالة التي تحملها؟

ايراني: نحن لدینا مصالح في البحار شأننا في ذلك شأن بقیّة دول العالم، وأولی مصالحنا وأبسطها تتمثّل في الخطوط الملاحیة التابعة لنا وبحارتنا الذین ینشطون في مجال التجارة وناقلات النفط وهم بحاجة إلی الإسناد والدعم.

وإلی جانب کلّ ماذکرته یوجد لدینا بعض المتکبّرین الذین لابدّ من الردّ علیهم، ولکن من وجهة نظري الشخصیة أنّ هؤلاء کانوا مستغرقین في نوم عمیق وقد استیقظوا متأخّرین، لم یکن هذا بالأمر الجدید وأقصد هنا أن نکون في کامل الإستعداد والجهوزیة وأن نتواجد في البحر الأحمر وفي شمال المحیط الهندي، نحن ومنذ عقدین من الزمان نتواجد هناك بصفة مستمرة.

أری من الواجب عليّ أن أذکّر هذا الشخص بأنّه لا بأس من مطالعة التاریخ ورفع مستوی معرفته العسکریة ونعلمه من أنّنا عبرنا قناة السویس خلال ثلاث مراحل، وهذا یعني لیس في البحر الأحمر فحسب بل وصلنا إلی البحر الأبیض المتوسط وسوف نستمر في مساعینا.

الحمدلله فالبحر غیر مغلق ولدینا سواحل طویلة تحت تصرفنا إضافة إلی استحواذنا علی معدات وأجهزة متنوّعة.

لیس البحر الأحمر والبحر الأبیض المتوسط فحسب، بل حیثما تکون لدینا الإرادة وتکون هناك مصلحة لتواجدنا سوف نتواجد ولسنا قلقین من أنّ أحدهم قد استیقظ من النوم فجأة، والآن یجب علینا تغییر مسارنا ، کلا فتواجدنا هو دائم وهذه عقیدتنا، ویجب أن نکون هکذا، والسبب أنّنا تسعی خلف تحقیق هدف ألا وهو الهدوء والأمن للناس.

وهؤلاء الناس لافرق من أن یکونوا ایرانیین فقط، کلا، فحینما نتواجد في منطقة ما تفد علینا سفن کثیرة تستغیث بنا، واجهنا أکثر من 276 حالة اشتباك مباشر استطعنا من خلالها إنقاذ العدید من السفن من أیدي القراصنة أو إرهابیي البحار، للعلم أغلب السفن التي استغاثت بنا لم تکن ایرانیة.

ولهذا السبب أصبحنا موضع إهتمام المنظمات والمؤسسات الدولیة التي أعربت عن شکرها وامتنانها لنا.

ماهو موجود في طار الأمن والهدوء قدّمناه هدیة للآخرین وسنقوم بهذا العمل مستقبلاً أیضاً. وهذه سیاسة معلنة.

العالم: كيف تقيمون قدرات القوة البحرية للجيش الايراني وما تحمله من معدات؟

ايراني: الیوم وبفضل من الله وتوفیقه حصلنا علی قدرات وطاقات جدیدة سواء علی سطح البحر أو تحت المیاه أو حتّی في الجو، إضافة إلی الأرصفة حیث تتواجد سفننا وطائراتنا المسیّرة.

وعلی سبیل المثال في مجال الکشف والتعرّف والدخول في مواجهات وفي حال الضرورة القضاء علی الطرف الآخر.

معداتنا حدیثة وذراعنا طویلة کما أسلفتُ لکم وفي خدمة الأوامر والتعلیمات الصادرة إلینا، وسنتواجد حیثما نرید، لکنّني أعود مرّة أخری، وأؤکد من أنّ أولویتنا تتمثل في موضوع الأمن والهدوء الذي نسعی لتحقیقه، أي أنّه لا سمح الله هدفنا لیس هدفاً هجومیاً علی الإطلاق، ما لم یتم التعرّض لنا، ففي هذه الحالة علی الطرف الآخر أن ینتظر ردّة فعلنا.

العالم: هناك حديث عن وجود مشكلة في بعض المحركات الديزلية الثقيلة، ماهي خطواتكم لحل هذه المشكلة؟

ايراني: خلال العام الماضي، قمنا بازاحة الستار عن أوّل نموذج من الدیزل البحري في البلاد، والذي کان مخصّصاً للسفن ذات الحمولات الخفیفة، أمّا فیما یخصّ السفن الثقیلة قمنا بتحدید الهدف منذ ذاك الحین، وبسبب تواجدنا الضروري في المحیطات فأنّ عامل السرعة في البحار یمثل أولویة لنا ومهم جداً، کلّ هذا وموضوع الحظر الإقتصادي الظالم منذ أکثر من أربعة عقود لایزال یجري علی قدم وساق وبسرعة ملحوظة.

لهذا، کان علینا القیام بأمر جدّي في هذا القطاع، فقد استفدنا من تلك التجربة، اولئك الشباب الذین کانوا في الشرکات المعرفیة والمنتجین في البلاد أتینا بهم إلی العمل وشرحنا لهم الموضوع برمّته وأنّه یجب علینا الدخول في عالم الدیزل الثقیل.

والحمدلله انطلق هذا العمل وبسرعة قیاسیة نجحنا في القضاء علی النواقص التي لمسناها علی هذا الصعید، وهذا المفهوم عبارة عن: أولا، سنحدّث أنفسنا وفقاً للتطوّرات، ثانیاً، ستکون معداتنا وأجهزتنا في مجال الحرکة من صنع محلي.

ثالثاً، ستتمّ المحافظة علی سرعتنا إلی جانب رفع مستواها والسبب أنّ المحرّکات الدیزل التي نعمل علیها ستکون ثابتة وسریعة بما تتلائم متطلباتنا، إضافة إلی أنّه بإمکاننا الإستفادة الأمثل من هذه القدرات في المناورات التي نقوم بها، ولذا فلیس النقص الذي سوف یتم تغطیته فقط، بل أنّنا سنحصل علی إنجاز جدید.

هذه القدرات والطاقات التي تتبلور في القوّة البحریة لجیش الجمهوریة الإسلامیة في ایران من الممکن نقلها إلی الدول الصدیقة، والشقیقة والمسلمة، بمعنی أنّه بإمکاننا تقدیم المساعدة علی الصعید التعلیمي إلی جانب خبراتنا الصناعیة والعلمیة، ولن نکل ولا نمل علی هذا الصعید، هذه الطاقة والقدرات موجودة ونحن علی أتم الإستعداد کي یُستفاد منها وتغمرنا السعادة إن حصل هذا أي الإستخدام المتبادل.

العالم: بما تملكه القوة البحرية من معدات عسكرية، وكذلك من طاقات وقدرات، هل سيتجرأ العدو أن يتعدى على الحدود الإيرانية، خاصة الحدود البحرية؟

ايراني: الیوم، أصبحت حدودنا البحریة متحرّکة، بمعنی أنّ تواجدنا في عمق المحیط الهندي أدّی إلی أن تصبح حدودنا الإقتصادیة في البحار بأکثر من ألفین ومائتي کیلومتر.

وبالنظر إلی هذه الأجهزة والمعدات التي بحوزتنا، وعلی الأخصّ المسیّرات التي دخلناها بصورة جدّیة، فهذا یعني أنّ نجاحنا علی هذا الصعید هام وملفت للنظر، فالعدو یعلم هذه الحقیقة جیّداً ویفهم ما الذي یجري بصورة دقیقة، حتّی أنّ موضوع المسیّرات یمنحنا الید العلیا، والسبب هو أنّ مسیّراتنا، أو الطائرات بدون طیّارین، مقارنة بقدراتنا الصاروخیة، تتفوّق قلیلاً علیها بسبب دقتها وعدم مقدرة رادارات العدو علی إکتشافها والأهم من کلّ ما سبق ذکره طیرانها علی شکل سرب والقیام بالمهام الموکولة إلیها.

أن تنجح المسیّرة الرئیسیة القیام باداء مهامها، بالرغم من أنّ کل مسیّرة بإستطاعتها أن تتحوّل إلی منفذة لعدّة عملیات، لاحاجة لنا أن نکون علی اتّصال دائم بالمسیّرة، فهي تقوم بتحدیث نفسها وفقاً للمعلومات التي أُعطیت لها، وتقوم بتحدیث المعلومات وهي في طریقها لتنفیذ مهامها.

وهذا الکلام یعني أنّه لو حدث وأن راودت أحدهم أفکار علیه أن یمحیها، فالیوم لیس قبل 40 سنة أو خمسین أو ستِین سنة مضت، فالأمر لم یعد کالسابق بحیث یقوم الأعداء بالقیام بما یحلو لهم أو یبحثون عن طرف یقوم بإشغال حدودنا في مسائل جانبیة أو أن تمتد أیدیهم إلی مصالحنا، من الضروري جداً.

ومن المؤکّد أن یعلم کائن من کان أنّ المواجهة تزداد حدّة ودقّة یوم بعد یوم، أي أنّ أيّ حرکة یقوم بها الأعداء علیهم أن یعلموا هذا أمر من القائد العام للقوات المسلحة الذي تفضل قائلاً: "أنّ زمن الإعتداء والهرب قد ولی"، حقاً علیهم أن ینتظروا تعاملاً قویاً معهم، فنحن في القطاع البحري لدینا القدرة الکافیة ولو اقتضت الضرورة سوف نستخدمها.

العالم: هل هناك تمهيدات لإجراء مناورات مشتركة، خاصة مع دول الجوار؟ وما هي أهم أهدافها؟

ايراني: أنّنا في القطاع البحري لدینا عدّة مذکرات تفاهم ثنائیة وثلاثیة ومتعدّدة الجوانب أیضاً.

والیوم، حصلت الجمهوریة الإسلامیة في ایران علی العضویة في إجتماعات لجنة قادة الدول المطلة علی المحیط الهندي.

وخلال السنوات الأربع الماضیة تبوأنا مسؤولیة رئاسة اللجنة الأمنیة لهذا الإجتماع، وبالمناسبة فقد تلقینا الشکر والثناء بسبب نوعیة عملنا في المجال الأمني.

ومنذ العام الماضي، والجمهوریة الإسلامیة في ایران عضو في المجلس الرئاسي واللجنة الخاصّة بالإجراءات الإنسانیة، وفي المجموع هناك ثلاث لجان تترأس ایران اثنتان منها.

وإلی جانب ماسبق ذکره، نقوم بتنفیذ مناورات وتدریبات مرکّبة مع بعض الدول المطلة علی المحیط الهندي کالهند وبنغلادیش، وقد أرسلنا وحدة بحریة خلال هذه السنة إلی الهند، کما أنّ آخر انجازاتنا تمثّل في مشارکة المدمّرة "دنا" في التدریبات والتي قامت بتنفیذ مهامها الموکولة إلیها في التدریبات والمناورات علی أحسن وجه وتمّ تقییمها هناك.

بالمناسبة فقد کان هذا الإنجاز الخاص بالتدریب المرکب مثار إعجاب الدول المشارکة في التدریبات.

مرّة أخری، أؤکّد شخصیاً أنّ ترکیزنا مع الدول الجارّة لنا ینصب علی موضوع الإغاثة والنجاة البحریین، أي توفیر الأمن والأمان للسفن والخطوط الملاحیة، ما نهدف الیه أولاً هو التأکید علی أنّ توفیر الأمن والأمان لا یتم إلا عبر دول المنطقة.

وهذا لیس بشعار بل سیاسة وإستراتیجیة کانت الجمهوریة الإسلامیة ولاتزال تلاحقها، والسبب أنّ هذه المنطقة هي منطقة هذه الدول وشعوبها، أن یأتي أحدهم من الخارج ویرید تقدیم المساعدة فهذا بعید عن الواقع، فقد ثبت خلال السنوات الماضیة لنا أنّ حضور بعض الدول غیر المبرّر في المنطقة لم ینتج عنه تقدیم أيّ مساعدة بل زادوا من عذاب وآلام شعوب المنطقة ونهبوا خیراتها، فالبعض من هذه الحالات واضحة للعیان بینما البعض الآخر سوف ینتبهون لهذه الحقائق لاحقاً ویدرکون کیف أنّ هذا التواجد غیر المبرّر وجّه ضربة کبیرة لهم.

وهذا هدف ابتدائي نسعی إلی تحقیقه، وعلی أصدقائنا الأعزاء أن یشاهدوا بأنفسهم قدراتنا وطاقاتنا وما نقوله هو عین الصواب ونطبقه بصورة عملیة، وعلیهم أن یطمأنوا بأننا سنکون إلی جانب بعضنا البعض ومن خلال هذا الموقف المتّحد نستطیع تحقیق أمننا، وإلی جانب هذا الموضوع نعمل علی ایجاد لغة مشترکة في البحار.

والسبب أنّه من أجل إمکانیة نجاحنا في إقامة صلات وعلاقات وعمل مشترك والقیام بمهام، یتم منح الدولة الجارة قسم من العمل بینما نتحمل نحن القسم الآخر، إلی جانب هذا فقد أقمنا مرکزاً أمنیاً بحریاً کما هي الحال في الدول الجارّة، وعمّا قریب سوف یتبلور الإتّصال بیننا جمیعاً کي نتبادل المعلومات بسهولة.

هدفنا التالي یتمثل في تبادل قدراتنا وطاقاتنا، بإمکان هذا الإنجاز أن یکون بمثابة نقطة قوة لنا جمیعاً. أمّا الموضوع التالي فهو التنسیق في البحار، والسبب هو أنّه بسبب هذا التواجد غیر القانوني وغیر المبرّر لبعض الدول في منطقتنا، لیس فقط لم تجلب الأمن بل أنّها جلبت التوتّر وعدم الإستقرار.

الیوم، نحن جمیعاً نواجه موضوع التهریب والذي یجب أن یتمّ التحکم فیه بسبب أضراره التي تطال جمیع الدول الإقلیمیة، لافرق بین الدولة التي هي مصدر التهریب أو الدولة المتلقّیة لعملیات التهریب، وأنتم علی علم أنّ هذه الظاهرة السیّئة تشمل العدید من الدول بآثارها السیئة، علی أیّة حال فأنّ هذا التواجد في البحار والعمل سویّاً من حیث القیادة والتحکم وتبادل المعلومات یصبح بالإمکان التعامل مع ظاهرة التهریب، والمساعدة في السیطرة علی المشهد برمّته والعمل علی تنفیذ إدارة مشترکة والوصول إلی مبدأ الید الواحدة، لدینا مثل ایراني بما معناه: " لایحك ظهري إلا ظفري".

العالم: ماهي آخر الإنجازات في مجال الغواصات؟ وماهي مشاريعكم التي قيد الإنجاز؟

ايراني: فیما یخصّ تحت مستوی سطح البحر، نقوم بأنشطة کما هي الحال مع مستوی سطح البحر، والیوم نحمدالله ونشکره بإمتلاکنا لهذه القدرات والطاقات لصنع الغواصات والإستفادة منها بصورة عملیة.

الحمدلله لدینا الیوم أجهزة ومعدات لثلاث فئات من الغواصات، لاحاجة للقول من أنّ قطاع تحت مستوی سطح البحر یعاني من حظر اقتصادي شدید والسبب أنّ الغواصات تُعتبر سلاحاً خطراً جدّاً، لأنّها حینما تغوص في أعماق البحار یصبح من الصعوبة بمکان إکتشافها.

الیوم، لدینا صواریخ خاصّة بتحت الماء موجّهة إلی السطح والجو، إلی جانب أنظمة الطوربید وأنظمة المسح الخاصّة بإکتشاف الأهداف وتحدیدها تحت سطح الماء.

حالیاً نری بوضوح والحمدلله کیف أنّ المعرفة المحلیة تزداد بوتیرة عالیة، لهذا بینما أنا أتحدث معکم فأنّ وحداتنا العاملة تحت سطح الماء تنشط وتنفذ المهام الموکولة لها في بعض المواقع البحریة.

بالتأکید تترکّز مهام الأعزّاء من رجالنا رصد ومراقبة سفن الأعداء التي لا تغیب عن أبصارنا سواء تحت سطح البحر أم فوق سطح البحر ، فنحن نتابع کلّ حرکة، ولو حدث لا سمح الله وأن شعرنا أو لاحظنا أيّ عمل عدائي محتمل نقوم بدایة بتوجیه تحذیر ولو تمّ تجاهله من قبل الطرف الآخر من الممکن أن ندخل المرحلة التالیة.

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