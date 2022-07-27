شاهد.. ادميرال ايراني يكشف كيفية الرد على اي تهديد أمني

خاص بالعالم

وفي رده عن إثارة الكيان الإسرائيلي المخاوف ازاء تواجد البحرية الايرانية في البحر الاحمر، أكد الادميرال ايراني في مقابلة له مع قناة العالم تبث لاحقا: ان تواجد القوة البحرية الإيرانية في البحر الأحمر وشمال المحيط الهندي ليس جديدا، بل يعود الى نحو عقدين. وقد مرت من قناة السويس ثلاث مرات وتواجدت في البحر الابيض المتوسط وليس البحر الاحمر فقط.

واشار الادميرال، الى ان الهدف من تواجد القوة البحرية الإيرانية في البحار تأمين الملاحة البحرية، ومحاربة القرصنة وتوفير الامن للسفن الذي يخدم أمن واستقرار المنطقة.