صحيفة: بدء مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الكويتية

العالم- الكويت

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر نيابية قولها إن الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة يأتي تماشياً مع قرب المواعيد الدستورية لمحاولة عقد جلسة لمجلس الأمة، لإقرار الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة.

كما تهدف الخطوة من ذلك إلى اختتام دور الانعقاد الحالي تمهيداً لحل المجلس وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بحسب قرار حل المجلس المعلن سابقاً.

وأضافت أن الحكومة الجديدة "سيراعى في تشكيلها العديد من الاعتبارات؛ أبرزها ما احتواه الخطاب الأميري الأخير من مضامين سامية، وما ورد فيه من توجهات جديدة هدفها تحقيق الصالح العام وإصلاح الخلل في بعض المواقع؛ لمجاراة التطور السياسي والاجتماعي والاحتياجات والمتطلبات التي يجب تلبيتها خلال المرحلة المقبلة".

وأشارت إلى أن عناصر التشكيل الحكومي الجديد "من المرجح استمرارهم في حكومة ما بعد الانتخابات المقبلة".

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أصدر، يوم الأحد الماضي، قراراً أميرياً بتعيين نجله الشيخ أحمد النواف رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً للخالد، الذي استقال في أبريل الماضي.

وجاء تعيينه في هذا المنصب بعد ثلاثة أشهر من الترقب لما ستسفر عنه مشاورات تعيين رئيس جديد للحكومة، فيما ذهبت التوقعات إلى أكثر من اسم خلال الأيام الماضية، قبل أن يبت القرار بتعيينه.

وفي يونيو الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.

وفي أبريل الماضي، استقال الشيخ صباح الخالد للمرة الثالثة من رئاسة الحكومة في عهد الشيخ نواف الأحمد، والرابعة منذ توليه المنصب، أواخر 2019، بسبب الخلافات المستمرة.