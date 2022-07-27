أمريكا تدعو إلى تمديد هدنة اليمن‎ لفترة أطول

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جاء ذلك خلال اجتماع بالرياض الثلاثاء ضم "هانز غروندبرغ"، المبعوث الأممي لليمن، ودبلوماسيين (لم يذكرهم)، وفق ما نقلتها السفارة الأمريكية باليمن عن سفيرها "ستيفن فاجن".

وأدعى أن "الولايات المتحدة كررت (خلال الاجتماع) دعمها القوي للجهود الأممية، وأهمية الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي جلبت ارتياحاً ملموساً للشعب اليمني".

وتابع: "دعت الولايات المتحدة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة ودعم اتفاق هدنة جديد لفترة أطول".

ويأتي كشف سفارة واشنطن عن تفاصيل اجتماع الرياض غداة إعلان الخارجية الأمريكية، سفر مبعوث بلادها لليمن "تيم ليندركينغ"، في جولةٍ إلى الرياض وعمّان بالأردن اعتباراً من الإثنين، بهدف "مواصلة الجهود لتأمين اتفاقية هدنة أطول بالتنسيق مع غروندبرغ".

والخميس الماضي، زعم "غروندبرغ"، أنه يجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.

وكان "غروندبرغ"، أعلن في الثاني من يونيو/حزيران الماضي موافقة الأطراف في اليمن على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل.

وتتضمن الهدنة المعلنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.