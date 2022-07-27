العراق: ترشيح السوداني، خطوة متقدمة في مشهد سياسي مغلق

العالم - خاص بالعالم

وقال شقير في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم بعدما انسحب التيار الصدري من البرلمان بسبب عدم امكانيته تشكيل حكومة وحدة وطنية، الاطار التنسيقي لاقی التيار الصدري ببعض الخطوات.

وأضاف شقير الاطار التنسيقي لم يطرح اسم من الصف الاول لرئاسة مجلس الوزراء وتجنب اسفتزاز السيد مقتدی الصدر، بعدم ترشيح نوري المالكي.

وأوضح ان الخطوة الثانية هي طرح مرشح غير حزبي، فقد تنازل السوداني عن مناصبه الحزبية والخطوة الثالثة هي تشكيل الحكومة ومكوناتها من أشخاص ستكون بعيدة عن الاصطدام بالطرف الاخر.

هذا وصوت الاطار التنسيقي يوم الاثنين، بالاجماع على اختيار النائب محمد شياع السوداني مرشحاً نهائياً لمنصب رئاسة الوزراء.