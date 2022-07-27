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شاهد.. المشهد العراقي في الخطوة ما قبل الأخيرة

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة كرم الخزعلي ان ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء يشكل خطوة واحدة في طريق اختيار رئيس الوزراء ولاينهي هذا المسار.

العالم - خاص بالعالم

وقال الخزعلي في حديث لقناة العالم بعد الاعلان عن مرشح رئاسة الحكومة، توجد اليوم مشكلة اخری وهي موضوع رئاسة الجمهورية فإلی هذه اللحظة لم يحسم الاكراد موضوع اعلان اسم لمرشح رئاسة الجمهورية.

وتابع الخزعلي ان رئيس الجمهورية هو من يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعليه ستكون الخطوة اللاحقة مشروطة بتحقيق الخطوة السابقة.

وأوضح ان علی الاكراد التوصل الی اتفاق بشأن ترشيح شخص واحد لتولي رئاسة الجمهورية وان لم يحصل هذا الاتفاق فسيكون علی الجانبين الكرديين ترشيح شخصان في البرلمان ثم التصويت علی واحد منهما من قبل نواب البرلمان.

وأكد ان الاتحاد الوطني الكردستاني يقبل بكل الخيارات المطروحة ومنها خيار ترشيح شخصان في البرلمان، لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني يرفض حل التصويت علی أحد المرشحين في البرلمان.

هذا وصوت الاطار التنسيقي يوم الاثنين، بالاجماع على اختيار النائب محمد شياع السوداني مرشحاً نهائياً لمنصب رئاسة الوزراء.

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