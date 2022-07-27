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مطالب بقرار دولي لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في اليمن

مطالب بقرار دولي لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في اليمن
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أكدت أوساط حقوقية على ضرورة صدور قرارا عن مجلس الأمن الدولي لإنهاء تواجد القوات العسكرية الأجنبية في اليمن وأبرزها التابعة لدولة الإمارات.

العالم-الامارات

وقالت دراسة بحثية إنه يجب أن يدعو قرار جديد لمجلس الأمن أيضًا إلى إنهاء تواجد القوات العسكرية الأجنبية على الأراضي اليمنية، بما في ذلك أرخبيل سقطرى وجزيرة بريم أو ميون، وكلاهما تحتلهما فعليًا القوات الإماراتية، ومحافظة المهرة في شرق اليمن، حيث زادت السعودية من وجودها العسكري.

واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحث حسن الطيب المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية، مخاطر نفاد الوقت لتمديد الهدنة المعلنة في اليمن.

وجاء في الدراسة: يقارب تمديد الهدنة في اليمن على الانتهاء بشكل سريع، وبدون خطوات جادة لإنقاذها، يمكن أن تنهار الهدنة.

هذه الهدنة تم الموافقة عليها في أبريل/نيسان لمدة شهرين أوليين، ثم تم تمديدها لشهرين آخرين في يونيو/حزيران.

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مطالب بقرار دولي لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في اليمن

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