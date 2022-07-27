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وزير الخارجية: الانتهاء قريبا من اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع اتحاد اوراسيا

وزير الخارجية: الانتهاء قريبا من اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع اتحاد اوراسيا
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية " حسين امير عبد اللهيان " أنه سيتم قريبا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع اتحاد اوراسيا، معلنا استعداد ايران لمساعدة الاسرة الدولية للخروج من أزمة الطاقة الراهنة ومواجهة التهديدات الخاصة بإنعدام الامن الغذائي.

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم الاربعاء أمام الاجتماع الـ 20 لمجلس وزراء منظمة D8 حيث أعرب عن ارتياحه للمشاركة في هذا الاجتماع من خلال الفضاء السايبري، وقدم تهانيه بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس هذه المنظمة.

وقد أعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي في ايران عن أمله بأن تواصل منظمة D8 طريقها في تقدمها بكل سرعة وقوة، وقال: ان الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع الدول الجارة والبلدان الاسلامية تعتبر من اولويات السياسة الخارجية التي تعتمدها ايران.

وأضاف قائلا: ان تقوية الآليات المتعددة مثل منظمة D8 تحظى بأهمية بالغة للحكومة الايرانية حيث أنها دافعت بإستمرار عن الجهود التي تبذلها الدول النامية بصورة جماعية لاقامة نظام اقتصادي دولي كفوء الى جانب حصولها على النمو والتطور الاقتصادي والرفاه وسعادة الشعوب وحفظ القيم والثقافات الوطنية والتبوء بمكانة تليق بها في العلاقات الدولية.

كما شدد الوزير عبد اللهيان على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر من الاعضاء الفاعلة في تصنيف المجموعات الدولية والاقليمية الاقتصادية بينها منظمة D8.

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