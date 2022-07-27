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سفیر الصین: نتطلع لتعزيز شراکة استراتيجية شاملة مع ايران

سفیر الصین: نتطلع لتعزيز شراکة استراتيجية شاملة مع ايران
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الصين لدى طهران "تاشانغ هوآ" رغبة بلاده بتعزيز شراكة استراتيجية شاملة مع ايران بناء على اتفاق زعماء كلا البلدين في معرض اشارته الى النمو الذي شهدته الصادرات الايرانية لبلاده في النصف الاول من العام الميلادي الجاري.

العالم - ايران

وقد جاء ذلك في تغريدة نشرها على موقعه في تويتر في معرض اشارته الى الصادرات الايرانية الى الصين التي شهدت نموا بلغ 31%، فيما شدد السفير الصيني على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وكتب في هذا الخصوص يقول: ان الصين ترغب بالتعاون مع ايران لرفع مستوى التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات وتعزيز هذا التعاون في المشاركات الاستراتيجية الشاملة بين كلا البلدين بناء على الاتفاق الذي توصل الزعيمان الايراني والصيني.

وحسب آخر الاحصاءات التي نشرتها الادارة العامة للجمارك الصينية، فإن حجم التبادل التجاري بين ايران والصين قد ارتفع بنسبة 23% قياسا لنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 8 مليارات و263 مليون دولار.

وكان وزير الخارجية "حسین امیر عبد اللهیان" قد أشار في وقت سابق الى التنسيق الجيد القائم بين طهران وبكين في مختلف المواضيع والتطور الذي حصل لصالح كلا البلدين وخاصة في فترة الحكومة الحالية التي شهدت العلاقات بين الجانبين سرعة اكثر من أي وقت مضى.

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سفیر الصین: نتطلع لتعزيز شراکة استراتيجية شاملة مع ايران