إعادة انتخاب آية الله جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور

العالم - ايران

واشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف ، الى انعقاد اجتماع مجلس صيانة الدستور صباح اليوم الأربعاء ، وقال: إن انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور للعام الجديد اجريت في الجلسة التي عقدت صباح اليوم.

وفي هذه الانتخابات ، وبتصويت أعضاء مجلس صيانة الدستور ، اعيد انتخاب آية الله جنتي امينا، وسيامك ره بيك وكيلا للامين ، وهادي طحان نظيف متحدثًا باسم مجلس صيانة الدستور.

يذكر ان نواب مجلس الشورى الإسلامي الايراني انتخبوا يوم امس الأعضاء الحقوقيين الثلاثة لمجلس صيانة الدستور من بين الأشخاص الستة المرشحين.

وانتخب المجلس الأعضاء الحقوقيين الثلاثة الجدد لمجلس صيانة الدستور من بين 6 حقوقيين رشحهم رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين اجئي.

وبلغ العدد الإجمالي لاصوات النواب 254 صوتًا كالتالي: عباس علي كدخدائي : 182 صوتا، خيرالله بروين: 149 صوتا، سيامك ره بيك: 116 صوتا.