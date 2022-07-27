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شاهد.. رجل ينقذ طفلة بأعجوبة!

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لحادثة إنقاذ رجل صيني حياة طفلة صغيرة، بعد أن التقطها في أثناء سقوطها من منزل عائلتها في الطابق الخامس.

العالم- حوادث

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في مدينة صينية سقوط طفلة تبلغ من العمر عامين من نافذة في الطابق الخامس على لوحة إعلانية في الطابق الأول.

وانزلقت الطفلة من اللوحة وأمسك بها موظف يعمل في أحد البنوك.

وفي التفاصيل ، فقد كان الموظف في طريق عودته إلى البنك مع زميلته، تزامنا مع انزلاق الطفلة من اللوحة الإعلانية، فركض لإنقاذها واستطاع أن يلتقطها في اللحظة المناسبة.

وتم إرسال الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إذ أنها لم تتعرض لأي إصابات خطيرة، وخرجت بعد الوقوف على حالتها الصحية، وفق وسائل إعلامية صينية.

وأثنى العديد من المعلقين على شجاعة وبطولة الرجل وسرعة تصرفه، ما ساهم في إنقاذ حياة الطفلة.

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