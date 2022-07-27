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وزارة الدفاع السورية تعلن نجاح عمليات القفز المظلي بالعتاد

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان وزارة الدفاع السورية اعلنت اليوم نجاح تنفيذ عمليات قفز مظلي ليلي على عدة مراحل بالعتاد الكامل بالتعاون مع مدربين روس وبغطاء من الطيران الحربي.

العالم- سوريا

واوضح مراسلنا انه جاء في بيان لوزارة الدفاع: في إطار التنسيق والتعاون والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي على مختلف أنواع المعارك وفي مختلف الظروف وتعزيزاً للتدريبات النوعية والمستمرة التي تنفَّذ وفقاً للخطط الموضوعة والمنسقة بين الجانبين من ضمنها القفز المظلي، والذي جاء استكمالاً للتدريب الأولي والقفز النهاري الذي جرى مؤخراً، نفذ أحد تشكيلاتنا المسلحة قفزاً مظلياً ليلياً على عدة مراحل بالعتاد الميداني الكامل بالتعاون مع مدربين روس وبتغطية من الطيران الحربي.

وتابع البيان: قد أدى مقاتلونا مهمتهم بنجاح تام وكفاءة ومهارة عالية من حيث تنفيذ الخطة الموضوعة والوصول إلى الأماكن المحددة وفي التوقيت المحدد، وأكدوا استعدادهم وجاهزيتهم للاضطلاع بواجباتهم المنوطة بهم وتنفيذ أي مهمة يمكن أن تسند لهم في أي زمان ومكان.

واوضحت الوزارة في البيان انه "قد أظهرت التدريبات المشتركة حجم الانسجام بين الجانبين الصديقين والفعالية الكبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة من هذه التدريبات بما يصب في إطار العمل المشترك والمهام التي ينفذها الجيشان الصديقان في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه."

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