الاحتلال الامريكي يدخل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية الى الحسكة

العالم- سوريا

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسل العالم ان عدة قذائف صاروخية استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، سقط

وأشار إلى أن أصوات الانفجارات القوية التي سمعها أهالي المدينة والمناطق المجاورة ناتجة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة الاحتلال حيث شوهد عمود من الدخان يتصاعد من داخل القاعدة.

هذا وتعتبر قاعدة الشدادي الموجودة بمساكن حقول الجبسة للنفط بريف الحسكة الجنوبي قاعدة استراتيجية للقوات الأمريكية مع وجود ضباط أمريكيين وأهم مخازن الأسلحة والوقود، كما تعد صلة الوصل بين القواعد الأمريكية بريف الحسكة الشمالي وقواعدها بريف دير الزور مع القاعدة الجديدة بريف الرقة.