الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال الامريكي يدخل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية الى الحسكة

الاحتلال الامريكي يدخل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية الى الحسكة
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في سوريا، ان قافلة أسلحة جديدة ومساعدات لوجستية وصلت إلى محافظة الحسكة أدخلتها القوات الأمريكية لتعزيز وجودها في نقاط تمركزها عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من شمال العراق.

العالم- سوريا

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسل العالم ان عدة قذائف صاروخية استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، سقط

وأشار إلى أن أصوات الانفجارات القوية التي سمعها أهالي المدينة والمناطق المجاورة ناتجة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة الاحتلال حيث شوهد عمود من الدخان يتصاعد من داخل القاعدة.

هذا وتعتبر قاعدة الشدادي الموجودة بمساكن حقول الجبسة للنفط بريف الحسكة الجنوبي قاعدة استراتيجية للقوات الأمريكية مع وجود ضباط أمريكيين وأهم مخازن الأسلحة والوقود، كما تعد صلة الوصل بين القواعد الأمريكية بريف الحسكة الشمالي وقواعدها بريف دير الزور مع القاعدة الجديدة بريف الرقة.

روابط ذات صلة

استهداف صاروخي للقاعدة الأميركية في مدينة الشدادي بريف الحسكة

قاعدة التنف الامريكية رأس حربة في الحرب على سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج مع الحدث.. مقترح بوريل للملف النووي والتحذير من الرفض

إقامة معرض إيراني للصناعات الإبداعية والسجاد أثناء مونديال قطر

وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في البحرين 

الاحتلال الامريكي يدخل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية الى الحسكة

دراسة طبية جديدة.. "القيلولة" خطيرة وهذا ما تسببه