شاهد.. إقامة حفل تكريم لوزيرة بحرينية بعد إقالة الملك لها

العالم - الاحتلال

وأظهرت مقاطع فيديو جانبا من هذا الاحتفال الذي لقي تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بموقفها المعارض للتطبيع.

وتبادلت مي آل خليفة الأحضان مع عدد من الموظفات اللائي ظهرن يبكين لرحيلها، فيما علت تصفيقات الحضور.

وألقت الوزيرة كلمة للحضور، شكرتهم فيها، وأشادت بالفترة التي جمعتها بهم في العمل.

وفي 16 حزيران/ يونيو الماضي، عقد السفير الأمريكي لدى البحرين، ستيفن بوندي، مجلس عزاء خاصا في منزله بمناسبة وفاة والده ودعا إليه بعض السفراء والمسؤولين، من بينهم سفير الاحتلال الإسرائيلي إيتان نائيه، والشيخة مي بنت محمد.



أثناء التصوير، قام أحدهم بتعريف الذين يتصافحون، وعندما وصلت الشيخة مي إلى سفير الاحتلال الإسرائيلي في المنامة، وأبلغوها بأن هذا هو السفير "الإسرائيلي"، سحبت يدها ورفضت مصافحته وخرجت من منزل السفير الأمريكي وطلبت من السفارة عدم نشر أي صورة لها في مجلس العزاء.



وفي 21 تموز/ يوليو الجاري، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى، مرسوما بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيسا لهيئة البحرين للثقافة والآثار، بعد إقالة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بينما كانت الأخيرة تؤدي زيارة إلى دول البلقان وألبانيا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.