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كاظمي قمي: سبل الخروج من الأزمة الأفغانية تبدأ فقط من داخل هذا البلد

كاظمي قمي: سبل الخروج من الأزمة الأفغانية تبدأ فقط من داخل هذا البلد
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أشار المبعوث الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني، حسن كاظمي قمي إلى إقامة المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، قائلا: إن سبل الخروج من الأزمة الأفغانية تبدأ فقط من داخل هذا البلد.

العالم - ايران

وكتب كاظمي قمي في تغريدة له على تويتر عن الاجتماع الدولي "أفغانستان: الأمن والتنمية الاقتصادية" : عقد مؤتمر أفغانستان الدولي في طشقند بحضور عدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، وتم التأكيد على أن سبل الخروج من الأزمة تبدأ فقط من داخل أفغانستان.

وأضاف كاظمي قمي: هناك استعداد في المجتمع الدولي والجيران لبدء تفاعل نشط مع سلطات وشعب هذا البلد للخروج من الأزمة.

وعقد اجتماع طشقند الدولي حول أفغانستان في العاصمة الأوزبكية يوم أمس الثلاثاء، بمشاركة مسؤولين من أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية.

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