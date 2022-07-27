تركيا تفتتح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية وروسيا تحذّر

العالم - خاص بالعالم

وقال آكار ان مركز إسطنبول لتنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم للأمن الغذائي العالمي، واوضح آكار انه سيتم تأمين خروج سفن الحبوب من الموانئ من خلال التنسيق مع تركيا والأمم المتحدة بمشاركة روسية وأوكرانية مشيرا الى ان الاتفاقية مستمرة لمدة مئة وعشرين يوما وسيتم تمديدها عند الحاجة.



وأكد خلوصي آكار وزير الدفاع التركي:"تماشيا مع الظروف الحالية، أصبح من الضروري إنشاء ممر بحري من أجل التسليم الآمن لأكثر من خمسة وعشرين مليون طن من الحبوب المنتظرة في الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة في فترة زمنية قصيرة، في الوقت الحالي يتواصل التحضير والتخطيط لأول سفن محملة بالحبوب ستغادر الموانئ الأوكرانية".



في السياق نفسه اكدت وزارة الخارجية الروسية ان الاتفاق الذي وقع بوساطة تركية ويسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور، واضافت انه يجب أن تنطلق عملية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بشكل متزامن.



اما البحرية الأوكرانية فقد اعلنت هي الاخرى ان موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني المخصصة لتصدير الحبوب تستأنف عملها بعد هذا الاتفاق.

واتى ذلك بعد ان اتهم الجيش الاوكراني روسيا بقصفها لمئتين وثلاثين الف هكتارا من محاصيل القمح في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد.

وأضاف أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على أهداف في ساحل البحر الأسود قرب مدينة أوديسا وفي ميكولايف.

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