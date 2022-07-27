الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تركيا تفتتح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية وروسيا تحذّر

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

يبدو ان ملف هذه الحبوب قد شارف على الانتهاء بعد حل معضلة نقلها، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، افتتح في مدينة إسطنبول مركز التنسيق المشترك للحبوب بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة.

العالم - خاص بالعالم

وقال آكار ان مركز إسطنبول لتنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم للأمن الغذائي العالمي، واوضح آكار انه سيتم تأمين خروج سفن الحبوب من الموانئ من خلال التنسيق مع تركيا والأمم المتحدة بمشاركة روسية وأوكرانية مشيرا الى ان الاتفاقية مستمرة لمدة مئة وعشرين يوما وسيتم تمديدها عند الحاجة.

وأكد خلوصي آكار وزير الدفاع التركي:"تماشيا مع الظروف الحالية، أصبح من الضروري إنشاء ممر بحري من أجل التسليم الآمن لأكثر من خمسة وعشرين مليون طن من الحبوب المنتظرة في الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة في فترة زمنية قصيرة، في الوقت الحالي يتواصل التحضير والتخطيط لأول سفن محملة بالحبوب ستغادر الموانئ الأوكرانية".

في السياق نفسه اكدت وزارة الخارجية الروسية ان الاتفاق الذي وقع بوساطة تركية ويسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور، واضافت انه يجب أن تنطلق عملية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بشكل متزامن.

اما البحرية الأوكرانية فقد اعلنت هي الاخرى ان موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني المخصصة لتصدير الحبوب تستأنف عملها بعد هذا الاتفاق.

واتى ذلك بعد ان اتهم الجيش الاوكراني روسيا بقصفها لمئتين وثلاثين الف هكتارا من محاصيل القمح في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد.

وأضاف أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على أهداف في ساحل البحر الأسود قرب مدينة أوديسا وفي ميكولايف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تركيا تعلن افتتاح مركز التنسيق لتصدير حبوب أوكرانيا وروسيا تحذر

"صراع المساعدات" لا يخفت.. الغرب يهيّئ منصّته البديلة

الدفاع التركية: "نعمل على اتفاقية مع اوكرانيا وروسيا لنقل الوقود"

رئيس قيرغيزستان يستقبل رؤساء استخبارات 4 دول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تهدد بـ"رد صارم" على زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى كييف

نمو بـ31% في صادرات إيران إلى الصين خلال نصف عام

الصدر: ثورة الطف كانت وما زالت منارا للاحرار في كل العالم

بالفيديو.. تركيا تفتتح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية وروسيا تحذّر

العميد قاآني في بغداد

واشنطن ستتحمل العواقب.. زيارة بيلوسي المُحتملة لتايوان تُشعل التوتر بين الصين وأمريكا