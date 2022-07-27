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وزير الطاقة الإيرانية: أولوية سياستنا الخارجية هي تعزيز دبلوماسية المياه والطاقة

وزير الطاقة الإيرانية: أولوية سياستنا الخارجية هي تعزيز دبلوماسية المياه والطاقة
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الطاقة الإيراني "علي أكبر محرابيان" إن أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تعزيز دبلوماسية المياه والطاقة.

العالم – إيران

وقال محرابيان في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن تعزيز دبلوماسية المياه والطاقة هو من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، وفي جميع اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الدول المختلفة وخاصة الجارة، نضع هذه الدبلوماسية على جدول أعمالنا.

وأضاف: خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإيران، تم إجراء مناقشات مفصلة بين وفدي البلدين، وأعربنا عن قلقنا بشأن إجراءات تركيا لبناء السدود، وتوصل الرئيسان إلى نتيجة مفادها أنه يجب تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية لتقليل المخاوف من خلال المفاوضات والتنسيق.

وتابع: عقدنا اتفاقيات جيدة مع دول الجوار بما فيها روسيا وتركمانستان وتركيا وقطر وباكستان وأفغانستان.

وقال بشأن حق إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي: ما زلنا قلقين وقد نقلنا هذا القلق للجانب الأفغاني.. ووافقت أفغانستان على حق إيران وهذه خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي.
وأكد وزير الطاقة الإيراني اعتزامه السفر إلى أفغانستان لإقرار حصة إيران المائية بنهر هيرمند الواقع شرقي البلاد.

وأوضح علي أكبر محرابيان أن الضرورة تقتضي عليه شخصيا خوض مفاوضات حصة إيران في نهر هيرمند، حيث تم إدراج موضوع زيارته لأفغانستان على جدول الأعمال.

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